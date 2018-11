Bilder von Raimund Rogg im Haus St. Elisabeth

Im Rahmen einer Vernissage im Kreise seiner Familie und verfolgt von zahlreichen Bewohnern ist eine Bilderausstellung des Hobby-Künstlers Raimund Rogg im Haus St. Elisabeth eröffnet worden. Die Grußworte sprachen Pfarrer Edgar Jans und Kirchenpfleger Frank Höfle.

Zu den Motiven seiner Malerei inspirierte ihn laut Mitteilung des Altenhilfezentrums St. Elisabeth immer wieder die Natur rund um Isny sowie unterschiedliche Perspektiven auf die Türme seiner Heimatstadt.

Bei seinen Bildern achte der leidenschaftliche Maler demnach darauf, die Stimmung und das Flair mit viel Liebe zum Detail einzufangen. Raimund Rogg malt vorwiegend Aquarelle. Aber auch moderne Kunst mit farbenfrohen „Piccasso-Werken“, wie er sie selber nennt gehören zu seinen Arbeiten.

Rogg wurde im Jahr 1949 in Isny geboren und hat drei erwachsene Kinder. Nach über 30-jähriger Tätigkeit beim städtischen Bauhof in Isny ging er 2012 in den Ruhestand. Leider, so wurde reihum bei der Vernissage bedauert, könne Raimund Rogg sein Hobby aus gesundheitlichen Gründen seit einigen Jahren nicht mehr ausüben, heißt es in der Mitteilung abschließend.