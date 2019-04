Bilder von Egon Weihs im Pfarrheim Kleinweiler

In einer Kunstausstellung im Pfarrheim Kleinweiler am Palmsonntag, 14. April, werden von 10 bis 17 Uhr Bilder von Egon Weihs gezeigt. Die überwiegend biblischen Motive spiegeln die tiefe Religiosität des Künstlers wider, heißt es in der Ankündigung. Passend zur Passionszeit wird unter anderem ein Kreuzweg mit einer bewegenden Kreuzigungsszene zu sehen sein. Egon Weihs hat sich sämtliche Maltechniken im Selbststudium erarbeitet, so der Pressetext weiter. Die Bilder des Künstlers sind unverkäuflich. Der Eintritt ist frei. Foto: Egon Weihs