Bilanz des großen Springturniers in Isny-Ratzenhofen – abseits des Sports

Applaus im Stehen, wedelnde weiße Taschentücher, die Zuschauerränge auf über 100 Metern voll: „Sowas geht nur in Isny“, schwärmte Fritz Trefzger, Veranstaltungstechniker und Moderator, beim 29. Großen Springturnier in Ratzenhofen. Der Sprecher ist normalerweise auf internationalen Turnieren für die Zeit- und Ergebniserfassung zuständig – darunter auch bei den Weltreiterspielen.

Sein Urteil: „Der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf hat vergangenes Wochenende auf allen Leveln große Klasse bewiesen.“ Sehr gute Reiter seien aus allen Himmelsrichtungen angereist. Der Grund: die Atmosphäre.

Profi-Reiter reist mit acht Pferden, Pfleger und Familie an

Das bestätigte auch Profi-Reiter Maximilian Ertz aus Detter. Er war mit insgesamt acht Pferden, einem Pfleger, seiner Familie und seiner Freundin, der amtierende bayerischen Meisterin Eva Maria Müller, zu Gast in Ratzenhofen und gewann zwei der sechs schweren Springen.

Vorne im roten T-Shirt Anna Eisleb, die Jugendleiterin, mit ihren Helferinnen, die Schüler unter ihnen waren am Donnerstag und Freitag vom Schulunterricht befreit. (Foto: Stefanie Böck)

Schon kurz nach der Anreise stellte er den Hauptunterschied zu den Turnieren in großen Reitsportzentren fest: „Das hier hat Herz. Hier ist noch Atmosphäre. Die Leute fiebern mit, sie klatschen, da macht Reiten einfach Spaß“, sagte er beim Besuch der Presse an seinem riesigen Pferdetransporter. Es sei nicht mehr üblich, dass sich Veranstalter so viel Mühe geben würden. Andernorts mangle es überall an Helfern oder Sponsoren, die Szene müsse nach Corona erst wieder in Gang kommen. In Isny sei davon nichts zu spüren.

Vier Tage lang voller Naturwall

Vier Tage lang war der Naturwall am Reitplatz und die Bewirtung im Stadel mehr als gut besucht. Bereits am Donnerstagvormittag vergangener Woche verfolgten Interessierte die Prüfungen und klatschten nach allen Ritten voller Begeisterung.

Nach dem Eröffnungsabend am Donnerstag mit den Adelegger Alphornbläsern rund um Josef Hodrus gab es am Samstag um die Mittagszeit einen weiteren emotionalen Höhepunkt: Der Reit- und Fahrverein Verein dankte allen seinen Helfern und schenkte Anlagenpflegerin Silvia Herberg stellvertretend für die ganze Mannschaft einen Wellness-Gutschein mit Hotel. Das Argument: „Sie bereitet den Boden für unser aller Vergnügen. Nicht nur heute – sondern das ganze Jahr.“

Helfende Hände nicht nur aus dem Verein

Das rührte nicht nur die Beschenkte. Rund um den Turnierplatz zeigten Sportler und Zuschauer Respekt vor dieser Leistung und standen auf zum Applaus. Und zwar für alle, die das Turnier dieses Jahr möglich gemacht hatten: Vorne weg eine emsige Jugend, die Helfer auf den Parkplätzen, die Anwohner mit den Wiesen, die Organisatoren im Hintergrund, die Menschen in der Bewirtung, die Techniker, die Helfer vom Roten Kreuz, die Sponsoren und alle, die mit dem Verein nichts zu tun haben – und trotzdem halfen.

Das ganze Jahr über kümmert sich Silvia Herberg um die Festigkeit des sogenannten „Otto-Platzes“, benannt nach einem speziellen System des Aufbaus im Untergrund. Die Verhältnisse in Ratzenhofen locken selbst sehr versierte Springreiter aus ganz Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz an, manche reisen bis zu 400 Kilometer, weil der Platz die Beine der Pferde optimal schont. (Foto: Stefanie Böck)

Bei jeder Siegerehrung gab es Geld-, Sach- und Ehrenpreise, insgesamt wurden 25000 Euro ausgeschüttet, die der Reit- und Fahrverein als Isny-Rohrdorf als Spenden- und Fördergelder einsammeln konnte. „Ohne Sponsoren könnten wir solch ein Turnier nicht auf die Beine stellen“, betonte Kassier Antonia Rinninger-Huber, rechts mit dem Kuhbild zu sehen, einem der Ehrenpreise, als die an die Sieger auch Pferdeausrüstung ausgereicht wurde. (Foto: Stefanie Böck)

Samstag und Sonntag ging es nahtlos weiter mit den Emotionen: Die Reiter zeigten Dankbarkeit (Leckerli fürs Pferd), Teamwork (Abklatschen nach dem Dienst), Adrenalinschübe (zuckende Beine und hochgerissene Arme) und Tränen der Enttäuschung oder der Rührung – je nachdem, ob glücklicher oder unglücklicher Ritt.

Auch die Aftershow-Party begeistert

Auf der Aftershow-Party am Samstag zwischen Lichterketten und Lampions tanzten Jugendliche, Aktive und Besucher nach der letzten Prüfung bis weit in die Nacht hinein. „Das gibt es nur noch selten, dass sich Veranstalter soviel Mühe mit dem Programm drumherum machen“, sagte ein Reiter aus Schwäbisch Hall, der am Sonntag vor dem letzten S-Springen mit Stechen abreiste, weil er kein passendes Pferd für die Prüfung hatte.

„Ohne unsere starke und engagierte Jugend hätten wir das Turnier nicht stemmen können“, sind sich Antonia Rinninger-Huber (Kassier/Turnierleitung), Johannes-Georg von Olnhausen (Vorsitzender/Tierarzt), Viktoria Bader (Stellvertreterin/Sponsoren) und Alvar Schmidt-Bandelow (Turnierleitung; von links) einig. (Foto: Janina Sanwald)

Nur fünf Reiter schafften es im schweren Abschluss-Springen, wie bereits im SZ-Sport berichtet, über die 1,45 Meter hohen Hindernisse im Normalumlauf bis ins Stechen. Nach dem spannenden Finale wagte der Verein ein mutiges Projekt: Wie beim größten Springturnier in Aachen sollten die Zuschauer mit verteilten, weißen Taschentüchern den Reitern beim Einzug zur letzten Siegerehrung winken.

Über 3000 Gäste an vier Tagen

Die Pferdefreunde blickten sichtlich bewegt auf die wedelnden Ränge und setzten im Galopp mit einem letzten Gruß zu den Fanfaren zur Siegerehrung an.

„Wir sind froh und überglücklich, dass alles gut ging“, resümierte Vereinschef Johannes-Georg von Olnhausen, der vor allem den unermüdlichen Einsatz des Küchenteams um Sabine Zengerle und Ute Bongartz lobend erwähnte: „Es ist unfassbar, was für eine Leistung sie und ihre Helfer bringen: Vier Tage, über 3000 Gäste, von morgens bis abends, aus dem Nichts. Davor habe ich größte Hochachtung.“