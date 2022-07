Bike-Festival in der Max-Wild-Arena Isny

In der Max-Wild-Arena in Isny findet vom 29. bis 31. Juli ein buntes Fest für die ganze Familie statt. „Festival-Atmosphäre, Infostände, Testmöglichkeiten für unterschiedlichste Fahrräder und coole Mitmachmöglichkeiten – all das hat das erste Bike-Festival in der Max-Wild-Arena Ende Juli zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Demnach gibt es auch täglich 20 Prozent Ermäßigung auf die Lifttickets.

Einer der Höhepunkte ist der Jump-Contest mit Landing-Airbag am Samstag, der vom Verein Kinder & Jugendarbeit Isny organisiert wird. Interessierte Cracks können sich zur Teilnahme direkt vor Ort anmelden. Der Sonntag lockt ab 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen bei der Schönegger Käse-Alm.

Über alle drei Tage gibt‘s ein abwechslungsreiches Programm, darunter auch jede Menge Spaß für Kids, etwa beim Herumdüsen auf bereitgestellten Laufrädern und Bobbycars, bei einem kleinen Geschicklichkeitsparcours oder einem Glücksrad.

Unter den Infoständen findet sich das Autohaus Fimpel aus Amtzell, das mit seinem Mitsubishi-Showroom und einigen Ausstellungsfahrzeugen vertreten ist. Zweiradsport Geyer wird mit seinem Scott Bikeverleih am Festivalgelände sein und hat eine Menge Fahrtechnikwissen und Profi-Tipps fürs Biken im Gepäck. Vom Bike Service Allgäu wird ein Federgabel- und Dämpferservice angeboten, während sich Whizz–Bikes for Kids ganz auf die Jugend unter den Bike-Begeisterten spezialisiert hat und seine Kinderfahrräder präsentiert. Das Isnyer Label Ruhepuls 40 zeigt die neueste Sportbekleidung aus Hochleistungs-Textilien mit durchdachten Funktionen.