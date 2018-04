Bianca Keybach will Vernetzung vorantreiben

Die ersten 100 Tage sind für Führungskräfte entscheidend, um Ziele zu bestimmen und die ersten Schritte in die Wege zu leiten. Dem Aufsichtsrat der Isny Marketing GmbH (IMG) legte die neue Geschäftsführerin Bianca Keybach exakt nach 100 Tagen ihre Vorschläge auf den Tisch. Mit Jeanette Löschberger zieht sie ein erstes Resümee. Die Kommunikationsexpertin sagt, welche Themen mit touristischem Hintergrund ihr am Herzen liegen und sie gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Frau Keybach, seit Jahresbeginn besetzen Sie eine prominente Stelle in Isny. Wie hat der Einstieg geklappt?

Ich habe ein professionell arbeitendes, motiviertes Team vorgefunden. Die drei Bereiche Tourismus, Stadtmarketing und Kultur sind gut eingespielt und haben ein großes und vielseitiges Jahresprogramm. Für eine Stadt in der Größe Isnys beeindruckt mich das. Zunächst haben natürlich Gespräche stattgefunden, damit wir uns gegenseitig kennen lernen. Ich möchte die Bereichsleiterinnen vor allem bei Fragen der strategischen Ausrichtung unterstützen und sie so entlasten. Die Vernetzung aller Partner spielt dabei eine große Rolle.

Sie sind mit einigen Vorschusslorbeeren aus Ihrer Zeit in Oberstaufen nach Isny gekommen. Das Thema digitale Medien dürfte Ihnen gut liegen. Hat Isny da Nachholbedarf?

Das stimmt, in Oberstaufen war die Digitalisierung auch zunächst Neuland. Davor darf man sich in der heutigen Zeit aber nicht verschließen, sonst ist man als Urlaubsdestination ganz schnell abgehängt. Das Thema möchte ich in Isny mit meinem ganzen Engagement vorantreiben. In den letzten drei Monaten habe ich zum Beispiel für Isny auf Facebook und Instagramm einen Account eingerichtet. Ich möchte alle Mitarbeiterinnen auf diese Reise mitnehmen. Anfang Mai gibt es ein Social Media Seminar bei dem fast das ganze Team der IMG mitmachen. Ich freue mich, dass sie so aufgeschlossen sind. Der Internetauftritt von Isny gehört ebenfalls zu meinen Basisprojekten. Damit wir besser gefunden werden, sind weitere Schritte notwendig, die ich nach der Analyse in den nächsten Monaten angehen werde.

Im Aufsichtsrat der IMG sitzen Vertreter des Tourismus, der Stadtverwaltung, der Gastronomie und Hotellerie sowie des Einzelhandels. Um welche weiteren Themen ging es bei der Aufsichtsratssitzung Anfang April?

Ein spannendes Thema für die Vernetzung in Isny ist die digitale Gästekarte. Sie soll vor allem nicht nur für Touristen interessant sein sondern auch Einheimischen viele Vorteile bringen.

Gibt es neben den digitalen Themen auch „analoge“ Aufgaben, um die Sie sich kümmern?

Natürlich, eine ganze Menge. Mit der Stadt Isny und der Kunsthalle im Schloss beabsichtigen wir unter dem Arbeitstitel „Kunst- und Kulturzentrum“ die Weiterentwicklung des Schlosses. Wenn das Städtische Museum und die Städtische Galerie im Schloss unter einem Dach mit der Kunsthalle im Schloss sind, könnte es mit seiner tollen Strahlkraft ein „Allgäuer Hotspot“ werden. Auch das Kurhaus ist ein Thema, das nach dem geplanten Umzug der IMG in das Hallgebäude am Marktplatz weiterhin „bespielt“ werden und im Kurpark eine Anlaufstelle sein soll. Als Marketinginitiative der Industrie und Handelskammer wurde Isny als sogenannte „Kleinstadtperle“ ausgewählt. Der Zusammenschluss von zwölf typischen Kleinstädten in Baden-Württemberg stellt uns vor große Chancen, die wir wiederum vernetzt in allen Kanälen wahrnehmen möchten.

Die Ansiedelung von Center Parcs, in nur 17 Kilometer Entfernung bietet Möglichkeiten für Isny, die jedoch noch nicht konkret gefasst werden können. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Um eine konkrete Vorstellung von den Urlaubsgewohnheiten dieser Ferienwelt zu bekommen werde ich einen Selbstversuch machen und im Juni im Center Parcs im Saarland Urlaub machen. Danach habe ich sicher eine bessere Vorstellung davon, wie wir in Isny am Besten davon profitieren können.