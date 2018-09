Traditionell lädt die Familie Immler die Bewohner des Hauses St. Elisabeth zum Spanferkelessen ein. Wie Frank Höfle von der Katholischen Gesamtkirchenpflege Isny mitteilt, folgten in diesem Jahr 17Bewohner des Seniorenheimes der Einladung. In der Begleitung von zwei Betreuungskräften ging es mit drei Kleinbussen ins Kreuztal in das Haus Tanne. Neben den Köstlichkeiten für den Gaumen, erfreuten sich die Senioren auch an der Puppenausstellung.