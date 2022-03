Bewegungszentrum behält 3G-Regel bei

Das Therapeutische Bewegungszentrum (BWZ) der Waldburg-Zeil Kliniken in Isny bietet coronabedingt weiterhin kein freies und flexibles Training für die Bevölkerung. Mit Rücksicht auf die dort ebenfalls trainierenden Patienten der Neutrauchburger Kliniken sind laut Pressemitteilung Sauna, Salzlounge und Schwimmbad im März sowie April für die Öffentlichkeit und individuelle Nutzung geschlossen.

Mit einer Zehnerkarte (BWZ-Pass) kann jedermann montags und donnerstags zwischen 13 und 18 Uhr nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an info@therapeutisches-bwz.de oder telefonisch unter der Rufnummer 07562 / 71 11 51) und zu festen regelmäßigen Zeiten an den Geräten im MTT-Raum trainieren.

Ebenfalls montags und donnerstags findet der sogenannte Rehabilitationssport im Wasser und in der Bewegungshalle für Herz-, Knie- und Hüftpatienten statt. Coronabedingt wird in festen Gruppen zu festen Zeiten trainiert. Die Verfügbarkeit freier Plätze ist auf telefonische Nachfrage unter 07562 / 71 11 51 oder per E-Mail an info@therapeutisches-bwz.de abrufbar.

Irena- und T-Rena-Nachsorgeprogramme der Deutschen Rentenversicherung finden im Therapeutischen BWZ in Zusammenarbeit mit den Kliniken Neutrauchburg statt. Patienten mit einer sogenannten Nachsorge-Verordnung nach einer Rehabilitation melden sich in der Argentalklinik (Orthopädie, Telefon 07562 / 17 01, per E-Mail bei heike.hildebrandt@wz-kliniken.de) oder in der Klinik Schwabenland (Telefon 07562 / 71 11 09, Kardiologie, Onkologie).

Sämtliche Angebote des Therapeutischen Bewegungszentrums unterliegen zurzeit der 3G-Regel. Die FFP2-Maske muss auch beim Sport aufbehalten werden. Für organisatorische Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Montag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 18 Uhr zur Verfügung.