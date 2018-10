Bewegender als 1000 Predigten

Die Chorgemeinschaft Isny hat mit einem Jubiläumskonzert ihr 30-jähriges Bestehen und den 200. Geburtstag des französischen Theologen und Komponisten Charles Gounod gefeiert. „Für dieses groß besetzte Programm war sogar die Nikolaikirche fast zu klein“, sagte ein Besucher in Isny, nachhaltig beeindruckt vom gut eineinhalbstündigen Konzert, das auch in Wangen über die Bühne ging.

Nach einer Aufführung mit kleinerer Besetzung vor fast 20 Jahren, sollte es nun im 30. Jubiläumsjahr der Chorgemeinschaft und im 200. Geburtsjahr von Charles Gounod ein Konzert mit großer, dem Werk angemessener, Besetzung werden: für die Messe „Solenelle Saint Cécile“ und für den zweiten Teil aus Gounods Oratorium „die Erlösung“, das hatte sich Musiklehrer und Dirigenten Berthold Büchele gewünscht.

Vor 30 Jahren hatte Büchele als Musiklehrer am Gymnasium Isny mit Lehrern, Eltern und Schülern die Chorgemeinschaft gegründet und bis heute, mit mindestens 150 Konzerten und zusätzlichen Konzertreisen erfolgreich geleitet. Büchele ist dafür bekannt, dass er auch gerne außergewöhnliche, selten aufgeführte Kompositionen „ausgräbt“, bearbeitet und aufführt, und ihnen damit wieder Geltung verschafft. Seine Schwerpunkte waren in den zurückliegenden 30 Jahren Musik aus oberschwäbischen Klöstern und große romantische Oratorien des 19. Jahrhunderts, besonders aus Frankreich.

Der Chor unterhält durch Konzertreisen seit vielen Jahren musikalische und menschliche Kontakte nach Frankreich und hält damit europäische Völkerverständigung wach. Unvergessen ist das gemeinsame Konzert mit dem Chor „Deux vallées“ aus Crest/Provence im vergangenen Jahr, mit durch Büchele wiederentdeckten Kompositionen evangelischer und katholischer Isnyer Kantoren und Organisten aus den vergangenen Jahrhunderten.

In diesem Jahr nun nicht minder gewaltig, die Cäcilienmesse, das wohl bekannteste kirchenmusikalische Werk von Charles Gounod. Nicht nur im Credo ist die Glaubensüberzeugung des Komponisten zu spüren, sondern durch alle Themen der Messliturgie wird der Text musikalisch unterstrichen, vertieft und geweitet, so dass er zur missionarischen Verkündigung für den Hörer wird, zu einer eindrücklichen Predigt. In seinem Dirigat schließt sich hier der gläubige Katholik Büchele in der Intention dem Komponisten mit Nachdruck an. Text und Musik muss zusammenkommen, muss eine Einheit bilden.

Vier Trompeten von der Empore

Worte erreichen den Kopf des Hörers, Musik das Herz, gar den ganzen Menschen. Als Beispiel sei erwähnt: Das Kyrie erbittet, erfleht in weichen Tönen die Zuwendung Gottes, demütig, nicht fordernd. Das Gloria malt eingangs mütterlich zart die Weihnachtsgeschichte und endet mit „Pauken, Hörnern und Trompeten“ majestätisch im Lob des Erlösers, dem alle „Gewalt und Ehre“ im Himmel und auf Erden zugeordnet ist. „Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe.“ Das Sanctus wird durch vier Trompeten von der Empore herab, mit Chor und Orchester zusammen, zum überwältigenden Lobpreis Gottes, schafft himmlische Weite.

Vor 20 Jahren bereits brachte die Chorgemeinschaft das Oratorium „die Erlösung“ zur Aufführung und wurde damals schon als ein zu Herzen gehendes Erlebnis gewürdigt. Dieses Mal ist diese Würdigung ebenfalls nicht minder angebracht – und wurde auch durch lange anhaltenden Applaus belohnt. Es war die allein angemessene Antwort auf diese eindrucksvolle Darstellung der christlichen Heilsgeschichte: von der Erschaffung der Welt über die Entfremdung des Menschen zu seinem Schöpfer, bis zur „Heimholung“ zu Gott durch den Erlöser Christus durch Kreuz und Auferstehung und der Hoffnung auf ein ewiges Friedensreich. Gewaltig. Überzeugend. Berührend. Mehr als tausend Predigten!