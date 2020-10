Bewaffneter Raubüberfall geklärt: Tatverdächtiger in Isny festgenommen

Seit Montag besteht eine Maskenpflicht im Schulunterricht ab Klasse 5. Aufgrund der Vorgabe regt sich in und um Ravensburg teilweise Widerstand, wie zuletzt am Mittwochabend in Baienfurt von der „Querdenker“-Bewegung gezeigt wurde. Der Obmann der Kinderärzte im Bereich Oberschwaben-Bodensee hat dazu eine klare Meinung.

Elten wollen Kinder von Maske befreien In den Arztpraxen der Region wollen Eltern deshalb immer häufiger ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht.