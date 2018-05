Beurener unterstützen Chris Karrer im ZDF-Studio

Bezirksligafußballer Chris Karrer hat den großen Gewinn an der Torwand verpasst. Der Spieler vom SV Beuren scheiterte am Samstag bei dem Versuch, sich gegen ein Dutzend Konkurrenten im ZDF-Studio durchzusetzen, um im Aktuellen Sportstudio um 25 000 Euro zu schießen.

In den Proben hatte es zwar noch prima geklappt, dann aber wollte der Ball einfach nicht mehr rein. Als erster aus der Reihe der Sieger gegen einen prominenten Studiogast aus der vergangenen Spielzeit musste Karrer hinter den Kulissen ran, ein Treffer wollte ihm aber oftmals knapp nicht gelingen. Es setzten sich zwei andere Schützen durch, denen Karrer mit einer großen Gruppe aus Beuren, die ihn nach Mainz begleitet hatte, danach live zuschauen durfte. Als Erinnerung blieb ihm ein Foto mit Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp und Moderator Sven Voss, das am Rande der Sendung entstand. Vor der Fahrt auf den Lerchenberg sah die Gruppe noch die erste Hälfte des Champions-League-Finals, die zweite Hälfte gab’s dann im Studio.

Nach einer Übernachtung in einem Hotel am Rande der Mainzer Altstadt hielt die Gruppe auf dem Rückweg in Mannheim, wo der künftige Beuren-Spielertrainer Patrick Mayer mit Waldhof Mannheim vergeblich um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfte.