„Beurener Männer sind unersetzlich“

Der Festakt zum Jubiläum des Männergesangvereins Beuren hat eines ganzen Sonntags bedurft, von morgens bis abends: „Wenn schon, dann schon richtig“ – das entsprach und das entspricht dem Motto der singenden Beurener, die durch 100 Jahre der Geschichte bewiesen: Standhafte Männer geben nicht auf. Und die heute gut 20 Aktiven sind rückblickend der Überzeugung: „Eine lebendige Dorfgemeinschaft braucht uns – und wir brauchen uns auch selber als Kameradschaft.“

Der Festtag begann mit dem Einzug in die Festhalle zum Gottesdienst, mit den Gastchören, mit Blasmusik und mit den Fahnenabordnungen. Mit reichlich Chorbeiträgen und Gemeindeliedern wurde die Halle mit dem Lob Gottes gefüllt. Pfarrer Edgar Jans sagte in seiner Predigt, dass bereits die Bibel an mehreren Stellen zum Singen auffordere, es sei sowieso etwas Wunderbares, den Dank an Gott im Singen und Musizieren zum Ausdruck zu bringen. Wer Loblieder zu Gottes Ehre singe, der bete doppelt. Er dankte dem Männergesangverein, dass dieser gerne auch bei kirchlichen Anlässen mitwirke.

Bürgermeister Rainer Magenreuter schmeichelte als Schirmherr des Jubiläums – singend – „seinen“ Beurener Männern mit selbstgereimnten Zeilen aufs Grönemeyer-Lied „Männer“: „Beurener Männer sind stark, können alles, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Beurener Männer sind auf dieser Welt unersetzlich, sind schlau, machen alles ganz genau. Außen zwar hart, innen ganz weich – Beurener Männer sind halt auch nur Menschen.“

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich begrüßte die weit über 400 Besucher dagegen „staatsmännisch“ und traditionell mit: „Liebe Gastchöre, liebe Vereine, sehr verehrte Festgäste.“ Sie lobte das rege Vereinsleben im Dorf, der Männergesangverein sei dabei ein wichtiger Kulturträger, der kirchliche und weltliche Anlässe bereichere. Sie denke zurück an die vielen Vereinstreuen, die sich durch 100 Jahre verantwortlich fühlten, würdigte deren Durchhaltevermögen durch Höhen und Tiefen, durch Freud’ und Leid.

Gesangvereine im Land hätten vielerorts Nachwuchsprobleme, die den Männerchor freilich auch träfen. So staune sie über die Initiative, zum Jubiläum einen 100-Mann-Chor zusammenzutrommeln, mit der ganz leise formulierten Nebenabsicht, dass sich wenigstens einige ganz freiwillig dem Traditions-Chor anschließen, Freude finden am wöchentlichen Singen und an ihrer Kameradschaft.

Hermann Durach, Vorsitzender der Kulturgemeinde mit insgesamt zwölf Vereinen und rund 1100 Mitgliedern, fand rückblickend herzliche Dankesworte an die einstigen Sänger für deren tatkräftigen Einsatz beim Hallenumbau – auch diesbezüglich: „unersetzlich“.

Vorsitzender Werner Sommerer begrüßte die Gastchöre aus Amtzell, Leutkirch Röthenbach, Eglofs, Kißlegg, Seibranz, Wildpoldsried sowie aus Beuren den Chor Vivente und den Kirchenchor: „Danke dass ihr uns mit euren Beiträgen bereichert, uns erfreut und mit uns feiert.“

Achim Schwörer, Präsident des Oberschwäbischen Chorverbandes, erinnerte an die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Zeit der Vereinsgründung: Weimarer Republik, Versailler Vertrag, Kriegs-Gefallene, Vermisste oder Heimkehrer, Lebensmittelknappheit: „Die Sänger brachten damals im Winter ein paar Scheite Holz mit, um den Ofen im Probenraum zu heizen.“ Heute müsse darauf geachtet werden, wie Tradition und Brauchtum zu erhalten sind und gleichzeitig zeitgemäß und attraktiv vermittelt werden.

Der ganz unbescheidene Höhepunkt des Festtages war der aus der ganzen Region zusammengetrommelte 100-Mann-Mammutchor, der an nur sieben Übungsabenden von Renate König und Rita Bodenmüller „aufs Gleis“ gesetzt worden war, damit er mit einer Extra-Note dem Festtag sein Sahnehäubchen aufsetzen möge. Wobei Teile der Darbietung instrumental begleitet wurden von Ingrid Menig am Piano, Nico auf dem Cajon und Lukas Kolb mit der E-Gitarre. Der frenetische Applaus in der restlos gefüllten Beurener Festhalle zeigte, dass dieses Projekt überzeugend gelungen ist.