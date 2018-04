Beurener Dorfladen hat eine neue Vorsitzende

Seit mittlerweile gut vier Jahren wird der Beurener Dorfladen in Form eines Vereins geführt. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung sei deutlich geworden, dass dieses Konzept nach wie vor funktioniert, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Zwar bedarf es laut Geschäftsführer Hubert Kolb enormer Anstrengungen, Jahr für Jahr positive Ergebnisse zu schreiben, doch auch im abgelaufenen Geschäftsjahr sei dies wieder gelungen.

Zu verdanken ist dieser Erfolg laut Kolb vor allem den guten Produkten sowie dem kompetenten und stets freundlichen Verkaufsteam. Aber auch weitere Faktoren, wie eine wechselnde Ladendekoration, Angebote in Form eines Adventskalenders und ein Weihnachtsgeschenk an die Kunden hätten dazu beigetragen, dass die Leute gerne in „ihrem“ Laden einkaufen.

Nicht zu vergessen seien die Helferinnen, die samstags das Verkaufspersonal unterstützen, sowie Hugo Rottmar, der sich um diverse Instandhaltungsarbeiten kümmert. So kamen im Jahr 2017 insgesamt weit mehr als 100 ehrenamtlich geleistete Stunden zusammen.

Kassenverwalterin Barbara Reischmann gewährte den Anwesenden der Versammlung einen Einblick in die teilweise doch erstaunlichen Mengen, die in einem solch kleinen Dorfladen während eines Jahres bewegt werden. So gingen 2017 beispielweise mehr als 60 000 Brötchen, 6000 Brote, 3000 Packungen Eier und 800 Kilogramm Leberkäse über den Ladentisch. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr bei 40 000 Kundenbesuchen etwa 210 000 Artikel verkauft.

Bei den von Ortsvorsteherin Silvia Ulrich geleiteten Neuwahlen stand eine wichtige Veränderung an. Die Erste Vorsitzende Monika Bareth stellte sich nach vier Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Mit viel Freude habe sie ihren Posten ausgeführt, so Bareth, aber nun sei es an der Zeit, diesen abzugeben.

Als Nachfolgerin wurde Daniela Neidhart einstimmig von der Versammlung gewählt. Die Wichtigkeit einer Einkaufsmöglichkeit im Dorf betonte die neu gewählte Vorsitzende dann auch gleich. Sowohl für ältere Leute, aber auch für die schnellen Erledigungen zwischendurch sei ein Dorfladen unerlässlich. Auch Silvia Ulrich hob noch einmal die Wichtigkeit eines solchen „Dorfmittelpunktes“ hervor und lobte das Engagement des gesamten Vorstandsteams.

Vorbildlicher Einsatz

Zum Schluss der Versammlung ergriff Hubert Kolb noch einmal das Wort und bedankte sich bei Monika Bareth für den vorbildlichen Einsatz während der vergangenen vier Jahre. Als „Frau der ersten Stunde“ habe sie maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Dorfladens.

So stellte Kolb neben den alltäglichen Aufgaben von Monika Bareth auch noch einen ganz besonderen Arbeitseinsatz heraus: Als eines samstags nach Ladenschluss die automatische Tür nicht mehr schließen wollte, habe sie den Dorfladen so lange „höchstpersönlich bewacht“, bis die Eingangstür schließlich repariert werden konnte.