Beuren sucht 100 Sänger

Werner Sommerer und Andreas Maier suchen 100 Männer, die nur eine Voraussetzung erfüllen müssen: Freude am Singen. Jeder, der mitmacht, steht 2019 für ein Jahr Geschichte, denn kommendes Jahr feiert der Männergesangverein Beuren den 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass verfolgt der Laienchor ein ehrgeiziges Ziel: Weitere Vokalisten zu gewinnen, um einen 100-Männer-Chor aus der Taufe zu heben, der beim Festakt im April 2019 mit je einem Mann singend auf der Bühne je ein Chorjahr repräsentiert. „Das Konzert soll der Höhepunkt im Jubiläumsjahr werden“, blickt Maier voller Vorfreude voraus.

Für den Projektchor und mit Blick auf die eigene Geschichte sind die Beurener auf Spurensuche: „Was hat Männer unserer Region bewegt, gemeinsam zu singen?“, fragt Werner Sommerer, Vorstand des Chores, angesichts der Tatsache, dass der Chorgesang mit dem Ende des Ersten Weltkrieges in Beuren seinen Anfang genommen hat. Auch Geschichte soll zum Jubiläum beleuchtet werden.

„Gesang ist die eigentliche Muttersprache des Menschen“, zitiert Sommerer den Dirigenten und Violinvirtuosen Yehudi Menhuin und schließt daraus: „Wir können nur ahnen, wie der Gesang in der Gründerzeit und in den vielen Jahren danach zu einem positiven Miteinander beigetragen hat.“

Damit solch ein Miteinander 2019 zustande kommt, hofft Maier auf Unterstützung aus umliegenden Gemeinden: „Egal ob junge Leute, die erst in die Gegend gezogen sind, oder ältere, die Kontakt suchen, ob Duschen- und Autosänger oder Radiomitsinger, ob jemand viel Zeit hat oder wenig, verschiedenste Leute quer durch alle Schichten, Landwirte, Unternehmer, Selbstständige.“

Sommerer ist sicher: „Wir bieten jedem die Gelegenheit, etwas Einmaliges mit geringem Aufwand zu erleben und zu gestalten, mit Anderen etwas Spezielles auszuprobieren und ein einmaliges Chorerlebnis zu ermöglichen.“ Als Altersspektrum nennen die Planer „20 bis 70 Jahre“.

Beginn soll im Spätherbst sein, „mit wenigen Proben in der Winterzeit“ der Auftritt im April 2019 gestemmt werden. Maier hofft, „dass im Winterhalbjahr andere Hobbys eher eingeschränkt betrieben und Familie und Kinder eher zu überzeugen sein werden“, wenn Väter zum Proben gehen. Alles sei „nicht verpflichtend, kostenfrei, ohne Zeitdruck und kann für Väter vielleicht ein Ausgleich zum Alltag werden“.

„Gesanglich dürfte das Projekt sehr spannend sein“, unterstreicht Sommerer: „Volumen und Kraft von 100 Männerstimmen sollten gerade auch für geübte Sänger ein Anreiz sein mitzumachen.“ Maier merkt an, dass „in einem Männerchor, anders als in gemischten Gruppen, das Singen völlig unverfänglich ist und das gemeinsame Tun im Vordergrund steht“. Auch nicht zu verachten sei, dass sich „Frauen Konzerte von Männerchören gerne anhören – die sind da sehr sensibel“. Eine Erfahrung, die der „reguläre“ Männergesangverein, der einmal pro Woche probt, schon vielfach gemacht habe.

Erste „Tuchfühlung“ haben Sommerer und Maier bereits mit Vereinen aufgenommen, sie haben die Kulturgemeinde Beuren angesprochen, Fußballer, auch „ehemalige Klassenkameraden“, für die der Projektchor eine Chance wäre, „wieder einmal zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu erleben“.

Welche Lieder gesungen werden, ist offen: „Das Repertorie steht noch nicht fest, es sollen wenige Lieder gut einstudiert werden – modernes, eingängiges, generationenübergreifendes Liedgut“, erklärt Maier. Aktuell beherrschten die Beurener etwa Songs von Herbert Grönemeyer, den „Prinzen“ und sogar den „Toten Hosen“. Neu im Programm ist der Hit „80 Millionen“ von Max Giesinger, etwas länger schon das „Haus am See“ von Peter Fox. In diese Richtung könnte es gehen, wenn sich zur ersten Probe im November tatsächlich 100 Stimmen in Beuren einfinden.