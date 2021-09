Betrunkener verletzt in Isny Polizeibeamten

Erheblichen Widerstand geleistet und dabei einen Polizeibeamten verletzt hat am Mittwochabend ein 22 Jahre alter Mann in Isny. Dieser hatte zuvor im Stadtgebiet zwei Frauen beleidigt, die die Polizei verständigten.

Eine Polizeistreife traf den jungen Mann laut Bericht im Rahmen der Fahndung kurz nach 19 Uhr mit auffälliger Fahrweise auf seinem Fahrrad in der Schwanensiedlung an. Bei der Kontrolle des Mannes wurde schnell klar, warum er unsicher fuhr. Denn ein Alkoholtest ergab einen Wert von nahezu drei Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, gegen die sich der 22-Jährige massiv zur Wehr setzte. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Während der Folgemaßnahmen beleidigte und bedrohte der junge Mann die Beamten und das Krankenhauspersonal fortlaufend und versuchte einen Polizisten zu beißen.

Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der junge Mann im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Er muss sich nun unter anderem wegen mehrfacher Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.