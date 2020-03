Betrunkener Radfahrer hat über 2,7 Promille

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei ist in der Nacht zum Mittwoch ein Radfahrer aufgefallen, der in Schlangenlinien auf der Straße „Schweinebach“ in Isny befuhr.

Bei der Kontrolle stellte sich dann schnell heraus, dass zu viel Alkohol der Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes war, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Das Ergebnis des Atemalkoholtests war eindeutig: umgerechnet 2,72 Promille wurden angezeigt. Der Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.