Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich laut Polizei ein 32-Jähriger verantworten, der am Montag gegen 22.45 Uhr auf dem Festgelände in Burkwang randalierte. Aufgrund seines Verhaltens sowie seiner erheblichen Alkoholisierung musste der Mann von hinzugerufenen Polizisten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahmen wehrte er sich und beleidigte er die eingesetzten Beamten.