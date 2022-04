Betrunkener flüchtet nach Unfall

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 54-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht, die Schranke bei der Zufahrt zum Gelände der Freiwilligen Feuerwehr erheblich beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Eine alarmierte Polizeistreife kam dem 54-Jährigen rasch auf die Schliche, weil sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle zurückgeblieben war. Nachdem die Beamten den beschädigten Audi auf einem Parkplatz angetroffen hatten, fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur. Dieser meldete sich kurz nach 2 Uhr selbstständig bei der Polizei. Weil ein Alkoholtest weit über ein Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Seinen Führerschein musste der 54-Jährige abgeben. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Der Sachschaden an der Schranke wird auf rund 10 000 Euro beziffert.