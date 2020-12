Betrunkener bei Isny mit gut 1,5 Promille am Steuer erwischt

Ein in einen Unfall verwickeltes Fahrzeug ist der Polizei am Dienstag kurz nach 23 Uhr auf der L 265 bei Ried gemeldet worden. Am Ende stellte sich heraus, dass der Autofahrer betrunken war, wie die Polizei mitteilt.

Die Beamten fanden den BMW verlassen im Graben vor, zur Hälfte in die Fahrbahn ragend. Kurz darauf kam ein 24-Jähriger mit seiner Frau und seinem Bruder zur Unfallstelle und wollte den Polizisten vorgaukeln, dass die Frau den Unfall verursacht hatte. Anhand der Aussage eines Zeugen, der den Fahrer genau beschreiben konnte, wurde jedoch der 24-Jährige als Unfallverursacher ermittelt.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab über 1,5 Promille, weshalb er die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Wie die Polizei außerdem mitteilte, wurd der Führerschein des 24-Jährigen beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Höhe des Schadens am BMW kann derzeit nicht beziffert werden.