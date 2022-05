Betrunkener Autofahrer gefährdet Radler

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 45-jährigen Autofahrer eingeleitet. Die Beamten waren verständigt worden, weil der Mann am Samstag kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus dem Bufflerweg in die Kemptener Straße einfuhr, obwohl dort mehrere vorfahrtsberechtigte Radfahrer unterwegs waren. Ein 52 Jahre alter Radfahrer wurde dabei sogar gefährdet. Eine Polizeistreife konnte den 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Da ein Alkoholtest einen Wert von weit über einem Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft an.