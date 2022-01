Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall auf der B 12

Bei einem gefährlichen Überholvorgang auf der B 12 zwischen Isny und Wangen hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstagabend gegen 23 Uhr einen Unfall verursacht und ist im Anschluss geflüchtet.

Der 33 Jahre alte Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Wangen unterwegs, als er auf Höhe von Dorenwaid in einer Kurve zum Überholen des vor ihm fahrenden Lkw ansetzte. Da in diesem Moment Gegenverkehr kam, steuerte der 33-Jährige seinen Opel nach rechts und prallte gegen den Laster. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden von etwa 13 000 Euro zu kümmern, flüchtete er. Ein Pkw-Lenker, der Zeuge des Unfalls wurde, nahm nach Polizeiangaben die Verfolgung auf. Als der stark beschädigte Wagen später zum Stehen kam, hinderte er den Unfallverursacher an einer weiteren Flucht und verständigte die Beamten.

Der 33-Jährige stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.