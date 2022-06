Betrunkene sorgen für Ärger an Busbahnhof

Zwei alkoholisierte 31- und 36-Jährige haben nach einem Vorfall am Samstag am Busbahnhof in Isny mit einer Strafanzeige zu rechnen. Das Duo war am frühen Abend in Eglofs in einen Bus eingestiegen und wollte hier schon den Busfahrer durch Weitergabe der Fahrkarte täuschen. Als dieser die Männer auf den Täuschungsversuch ansprach, beleidigten sie ihn. Um weitere Eskalationen zu verhindern, nahm der Busfahrer sie zunächst auch ohne Ticket mit nach Isny.

Während der Fahrt spitzte sich die Situation weiter zu. Beim Aussteigen in Isny schlug der 36-Jährige dann gegen den Außenspiegel und urinierte an den Bus. Die verständigte Polizei machte die Männer, die nach dem Vorfall erst geflüchtet waren, ausfindig. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.