Betrunkener schrottet BMW und landet in der Argen

Gegen halb fünf Uhr morgens wurde der Polizei auf der K8016 ein Unfall gemeldet. Ein BMW stand an beschädigt an der Straße, von dem Fahrer fehlte jede Spur. Nachdem erste Ermittlungen auch nicht zum Auffinden eines oder einer solchen geführt hatten, hörten die Beamten Geräusche aus einem Gebüsch an der Argenböschung.

Baumast gibt nach

Die Geräusche entpuppten sich für die Polizisten vor Ort als Glücksfall. Bis zu den Oberschenkeln stand ein 26-jähriger in der Argen und hoffte nicht entdeckt zu werden. Der Pechvogel hatte sich zuvor auf einem Baum versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Der Ast, auf dem er saß, konnte aber das Gewicht nicht tragen und brach ab. Daraufhin stürzte er in den Fluss, in dem die Beamten in dann entdeckten.

Glück im Unglück hatte der junge Mann trotzdem. Er zog sich bei dem Unfall und dem Sturz nur leichte Verletzungen zu, die im Anschluss in einer Klinik behandelt wurden.

Nachdem Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm bei dieser Gelegenheit gleich eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr gegen den 26-jährigen eingeleitet.