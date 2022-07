Betrugsversuch falscher Polizisten

Bereits in der Wohnung einer älteren Dame waren falsche Polizeibeamte am Freitagnachmittag in Isny, ehe der 82-jährigen das Vorgehen komisch vorkam und sie einen Nachbarn hinzuzog. Die angebliche Polizeibeamtin flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Glücklicherweise entstand der Dame kein finanzieller Schaden. Leider würden immer wieder ältere Mitmenschen auf solche Betrüger hereinfallen, schreibt die Polizei. Grundsätzlich erfrage die Polizei keine Vermögenswerte oder stellt diese gar sicher.