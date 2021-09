Betrüger zocken Frau am Telefon ab

Mehrere tausend Euro haben Betrüger am Montag einer Frau aus Isny am Telefon abgeknöpft, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Ein Anrufer gab sich als vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter aus und machte der Frau durch geschickte Gesprächsführung weiß, dass auf ihrem Rechner eine Software zum Schutz vor Hackern installiert werden müsse.

Während des Telefonats gelang es dem Betrüger, Zugriff auf das Online-Banking seines Opfers zu erlangen und von dort einen vierstelligen Euro-Betrag auf verschiedene Konten zu transferieren.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Seien Sie immer misstrauisch und geben Sie niemals private Daten oder Zugangsdaten heraus. Gewähren Sie Unbekannten auf keinen Fall Zugriff auf Ihren Rechner, auch nicht zur Installation einer angeblichen Fernwartungssoftware.