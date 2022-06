Betrüger bringen Frau um vierstelligen Betrag

Um einen vierstelligen Euro-Betrag haben Betrüger am Mittwoch eine 68-Jährige gebracht. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau von ihrem vermeintlichen Kind eine Nachricht auf ihr Smartphone, in der dieses sie dazu brachte, eine offene Rechnung zu bezahlen. In der Annahme, dass es sich beim Absender der Nachricht um ihre Tochter handelt, überwies die 68-Jährige das Geld auf ein fremdes Konto.

Erst als die Betrüger die Frau erneut kontaktierten und behaupteten, der Geldbetrag sei nicht angekommen, wurde das Opfer misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnen erneut vor dieser Masche.

Immer nahezu gleiche Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Betrüger ist dabei immer nahezu gleich: das angebliche Kind oder Enkelkind verschickt eine Nachricht, in der es vorgibt, ein neues Mobiltelefon und eine neue Nummer zu haben. Im weiteren Verlauf geben die Unbekannten an, eine dringende Überweisung tätigen zu müssen, dies aber auf dem neuen Smartphone noch nicht zu können.

Die Polizei rät, in einem solchen Fall den Angehörigen unter der alten Rufnummer zu kontaktieren, kein Geld an Unbekannte zu überweisen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Außerdem sollte die nächste Polizeidienststelle informiert werden.

Sollten man dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, solle umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet werde.