Beten für die Fasnet

Mit der Feier der Narrenmesse in der St. Georgs-Kirche ist die Isnyer Narrenzunft „Lachende Kuh“ am gestrigen Sonntag in die „heiße Phase der Fasnet 2018“ gestartet, wie Zunftmeister Frank Müller sagte.

Dieses Jahr sind die Aktiven nach seinen Angaben wegen der kurzen Fasnet bei gut einem Dutzend Umzügen dabei, sonst sind es annährend 20 Narrensprünge, an denen sich die Isnyer beteiligen. Im Gottesdienst beteten die Gläubigen gemeinsam mit Pfarrer Edgar Jans für eine unfallfreie Fasnet. Zu Beginn hatten die erwachsenen und auch ganz viele kleine Narren ihre Masken vorne links und rechts des Altars abgelegt. Foto: Tobias Schumacher