Besonderer Weihnachtsbaum erfüllt Kinderwünsche

Weihnachten ist die Zeit, um Kinderwünsche zu erfüllen. Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverein Isny stellt deswegen laut einer Pressemitteilung von Isny Marketing zur Adventszeit einen Kinderwunschbaum auf – ein ganz besonderer Christbaum. Er steht an den langen Adventssamstagen, 28. November, 5. Dezember und 12. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in der Fußgängerzone zwischen dem Schwarzen Adler und dem Spielwarenladen Binder und wird vom Kinderschutzbund Isny mit Anhängern geschmückt. Auf diesen Anhängern, die über Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen ausgegeben wurden, haben bedürftige Kinder ihre Weihnachtswünsche notiert.

„Für viele ist es selbstverständlich zu Weihnachten Geschenke zu erhalten. Doch auch in unserer Stadt gibt es Kinder, deren Eltern kein oder wenig Geld für Geschenke haben, sei es durch Krankheit, Trennung, einen Notfall, bedingt durch die Corona-Pandemie oder Kinder, die mit ihren Familien aus Kriegs- und Krisengebieten geflüchtet sind“, wird Angelika Biesinger vom Kinderschutzbund Isny in dem Schreiben zitiert.

Alle Bürger und auch Firmen in Isny sind aufgerufen, die Anhänger vom Baum zu nehmen und den Kindern die Wünsche (Geschenke bis zu 25 Euro) zu erfüllen. „Das ist eine tolle Aktion, die zeigt, dass Isny zusammensteht. Die Geschenke in Isny zu kaufen, unterstützt außerdem einmal mehr den lokalen Einzelhandel – insbesondere in diesen schwierigen Zeiten“, so Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing, das die Aktion begleitet. Zusammen mit dem jeweiligen Wunschzettel kann das verpackte Geschenk bis 15. Dezember beim Spielwarenladen Binder, bei der Igel-Buchhandlung oder bei der Stadtbücherei im Hallgebäude abgegeben werden. Die Geschenke werden den Familien in der Woche vor dem Heiligen Abend von den Mitgliedern des Kinderschutzbundes überreicht.

Das Isnyer Unternehmen Dethleffs hat die Anhänger gesponsert und hofft auf rege Beteiligung: „Wir finden das eine großartige Aktion, die wir von Dethleffs sehr gerne unterstützen. Hoffentlich finden alle Wunschkärtchen einen Abnehmer. Und wenn nicht, dann werden wir hier dem Kinderschutzbund sehr gerne auch noch unter die Arme greifen“, wird Anita Lorenscheit im Namen der Firma in dem Bericht widergegeben.