Besondere Aktionen im Advent

Viele Weihnachtsfeiern und -märkte fallen dieses Jahr aus. Der Advent aber fällt nicht aus, heißt es in einer Pressemitteilung von Diakon Jochen Rimmele. Damit diese besondere vorweihnachtliche Zeit trotz Corona nicht zu kurz komme, haben sich die Katholischen Kirchengemeinden in Isny und Argenbühl verschiedene Aktionen ausgedacht, heißt es in der Mitteilung.

Einige davon würden sich um die Krippe und die Figuren, die zu ihre gehören, drehen. In allen Kirchen würden deshalb die Krippen schon zum ersten Advent aufgebaut – noch ohne das Kind in der Krippe und Maria und Josef.

Eröffnet werde der Advent in Isny mit einer „Kirche für Kids“ am 28. November um 18.30 Uhr in St. Georg. Ansonsten lade das Kirche-für-Kids-Team alle Familien ein, sich jede Woche in der Marienkirche auf die Suche zu machen: Hier würden Maria und Josef auf ihrem Weg zur Krippe durch die Kirche wandern und jeden Sonntag an einem anderen Ort Halt machen. Wer die beiden an allen vier Adventswochenende entdeckt, darf sich im Pfarrbüro melden oder vorbeikommen. KathPfarramt.Isny@drs.de, Telefon 07562 / 971110. Die Entdecker bekommen eine kleine Überraschung.

In den Landgemeinden Beuren, Bolsternang, Menelzhofen und Rohrdorf liegt der Adventsbegleiter „Komm mit nach Bethlehem!“ bereit mit fünf Geschichten vom Esel Lehi und der Taube Pike für die vier Adventssonntage und Heilig Abend. Das Heft biete Anregungen für die Gestaltung einer Familienzeit beim Adventskranz, Basteltipps, Wissenswertes rund um die Weihnachtsgeschichte sowie Anregungen für Entdeckungen und Aktionen in der Kirche mit Gästebuch für Gedanken, Wünsche oder Bitten. Er wurde in der Nachbarseelsorgeeinheit Argenbühl in diesem Jahr entwickelt und von Schülern der Gemeinschaftsschule Eglofs mit Bilder ausgestaltet. „Komm mit nach Bethlehem!“ ist ein kostenfreies Angebot der Seelsorgeeinheiten Isny und Argenbühl und liegt ab dem ersten Advent aus oder kann bestellt werden beim katholischen Pfarramt.

In Beuren sei auf Initiative einiger Gemeindemitglieder in diesem Jahr ein Heft mit Texten und Bildern für jede Woche des Advents entstanden. Es liege ebenfalls in den Kirchen aus und werde in Beuren auch an die Senioren verteilt.

Jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr werden die Kirchen in Bolsternang, Rohrdorf, Beuren und Menelzhofen (hier nur dritten Advent) mit Kerzen erleuchtet sein. Teils bei besinnlicher Musik, teils mit Texten, teils in Stille soll diese Stunde ein Angebot sein, sich innerlich auf das Weihnachtsgeschehen auszurichten. In einigen Gemeinden hätten sich schon kleine Musik- und Gesangensembles gefunden. „Kirche bei Kerzenschein“ werde in allen Gemeinden etwas unterschiedlich gestaltet. Bei diesem Angebot, könne man kommen und gehen, wie man möchte. Es wird empfohlen, sich warm anzuziehen und je nach Bedürfnis auch Decke oder Wärmflasche mitzubringen.

Den Beginn machen am ersten Adventssonntag in Rohrdorf Kilian Morgen („Steirische“) und Frank Berlinger (Kontrabass), in Bolsternang Raphael Ohmayer (Trompete) und Christian Schmid (Piano) und in Beuren Inge Menig (Piano), Rita Bodenmiller (Flöte, Klarinette), Monika Hodrus (Akkordeon).