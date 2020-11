Berthold Büchele veröffentlicht neues Liederbuch

Berthold Büchele aus Ratzenried engagiert sich seit 1985 in der Erforschung der oberschwäbischen Musikgeschichte. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt war und ist die Liedforschung: also Tonaufnahmen und das Sammeln von Liederhandschriften, teilt Büchele mit. In seinem Liederbuch „Schwäbisch g’sunge“, das 2000 erschien, habe er schon rund 200 Lieder aus Oberschwaben veröffentlicht. Seitdem habe er aber viele weitere Lieder entdeckt, die nun in einem neuen Buch vorgestellt werden sollen. Hinzu kommen schwäbische Gedichte, die der Autor vertont hat.

Das Buch mit dem Titel „Lieder und Bräuche aus dem württembergischen und bayerischen Oberschwaben“ enthält rund 100 Lieder und soll dazu anregen, die Pflege des Dialekts und das Singen auf spielerische Art zu verbinden. Es enthält einige historische Lieder, in denen wichtige Etappen der oberschwäbischen Geschichte dokumentiert werden.

Dazu gehören Lieder, die laut Büchele große Raritäten sind, etwa ein Lied aus der Bauernkriegszeit, zwei vielleicht älteste Lieder in oberschwäbischer Mundart (1633) und eines aus der Zeit um 1690, das mit Melodie überliefert ist. Außerdem Balladen, Liebes- und Ehestandslieder, humorvolle Lieder über biblische Geschichten, über Feste und Bräuche, Lieder aus Kindheit und Jugend, über Lebensschicksale, Berufe, die Natur und die Jahreszeiten sowie über Lebensfreuden. Auch der Bereich des deftigderben oberschwäbischen Humors, der in vielen Liederbüchern ausgeklammert wird, komme hier nicht zu kurz.

Raritäten sind Lieder über die Städte Wangen, Isny und Ulm aus dem 19. Jahrhundert. Die meisten Lieder sind in schwäbischer Mundart aus den Bereichen Ost-, Süd- und Westallgäu sowie aus dem südlichen und nördlichen Oberschwaben. Einige von ihnen sind dem schwäbischen „Nationalstolz“ gewidmet. Zu manchen Liedern gibt es Informationen über die Hintergründe des Brauchtums und der Volkskultur.