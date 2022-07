Berta Bucher-Neuer aus Rohrdorf feiert 101. Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer 100 Jahre alt wird, kann sich über zahlreiche Glückwünsche freuen - so wie im letzten Jahr auch Frau Berta Bucher-Neuer aus Rohrdorf. Warum sollte das am 101. Geburtstag anders sein, fragte sich der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger und ließ es sich daher nicht nehmen, auch diesen besonderen Tag am 16. Juli 2022 mit der Jubilarin zu feiern. Dabei konnte er sich zugleich davon überzeugen, dass sie sich weiterhin guter Gesundheit erfreuen kann, die sie nicht zuletzt auch ihrer sehr bewussten Lebensweise verdankt.

Eine achtsame Ernährung und das mögliche Maß an Bewegung sorgen nicht nur für ihr physisches Wohlbefinden, sondern auch dafür, dass sie mehrere Dekaden jünger aussieht. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Themen gutes Aussehen und Gesundheit haben sie schließlich nicht nur privat, sondern auch ein Arbeitsleben lang begleitet. Drogerie und Reformhaus Bucher in der Wassertorstraße waren viele Jahre geprägt von ihrem Wirken im Dienste von Schönheit und Wohlbefinden. Heutzutage hält ihre Familie sie aktiv und vital, denn nicht nur eine, sondern gleich drei Generationen sind regelmäßig zu Besuch bei Frau Bucher-Neuer in Rohrdorf - Treffen, an denen man sich in jedem Alter erfreut.

Max Boneberger gab deshalb seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich noch möglichst viele dieser bereichernden Begegnungen ergeben. Er wünscht ihr außerdem, dass es noch ganz, ganz viele Gelegenheiten gibt, an denen sie einen Spaziergang zum Dorfbrunnen am Rathaus macht, um dort ein wenig auf der Bank zu sitzen und die Blumen am Dorfbrunnen zu betrachten. Blumen hatte er ihr natürlich auch als Geschenk mitgebracht ebenso wie einen - zu der von ihr geschätzten gesunden Ernährung passenden - Obstkorb. Schon jetzt ist in seinem Kalender der 16. Juli 2023 markiert und er hofft für diesen Tag auf ein gesundes Wiedersehen mit Frau Berta Bucher-Neuer, die der beste Beweis dafür ist, dass es sich im gesunden Rohrdorfer Klima lange gut leben lässt.