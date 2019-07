Beringung der fünf Isnyer Jungstörche 2019

Zwei schwere Unfälle haben sich am Mittwochabend auf der A8 bei Dornstadt in Fahrtrichtung München ereignet. Beide geschahen an einem Stauende. Nach Angaben der Polizei passierte der erste Unfall gegen 20.10 Uhr, der zweite gegen 20.40 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt sechs Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, die Autobahn komplett gesperrt.

Am ersten schweren Unfall auf Höhe von Dornstadt beteiligt waren laut Polizei vier Fahrzeuge, drei Lastwagen und ein PKW.