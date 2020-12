Bericht zu neuen Güldinger war nicht für die Veröffentlichung gedacht

Das Büro für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH weist in einem Schreiben darauf hin, dass der Bericht „Neue Güldiner Münzen im Umlauf“ (SZ vom 8. Dezember) als Mitteilung an die am Güldiner-System beteiligte Betriebe gedacht war und nicht als Pressemitteilung an die „Schwäbische Zeitung“.

Im Artikel habe zudem gestanden, dass die Isny Güldiner gegen Euro in den Filialen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in der Bahnhof- und Bergtorstraße eingetauscht werden können. Das sei so nicht richtig, heißt es weiter. Denn diese gelte nur für die teilnehmenden Betriebe, für die 80 Geschäfte und Lokale, die Güldiner als Zahlungsmittel annehmen. Diese Betriebe können die Güldiner, mit denen Kunden bei ihnen gezahlt haben, gegen Euro umtauschen. Privatpersonen, die Güldiner beispielsweise geschenkt bekommen haben, können das nicht. Wenn dem so wäre, würde das der Idee der Güldiner völlig widersprechen, so Isny Marketing weiter. Die Isny Güldiner sollen die Stadt stärken, indem sie die Kaufkraft in der Stadt halten. Sie sind wie ein Geschenkgutschein, den man in allen teilnehmenden Betrieben einlösen kann.

Die Stadt zu stärken ist auch ein Anliegen zahlreicher Isnyer und Isnyer Firmen, die in den vergangenen Wochen Güldiner als Adventspräsente für Freunde bzw. Mitarbeiter und Kunden bestellt haben. Auch ihnen liegt ihre Stadt am Herzen, weswegen sie sich für Güldiner und nicht für einfache Geldgeschenke entschieden haben. Mit den Güldinern als Geschenk unterstützen die Isnyer und Firmen direkt den lokalen Handel und damit indirekt ihre Stadt. Mit der Mitteilung an die beteiligten Betriebe sollte über die neu geprägten Güldiner-Münzen informiert werden, sodass diese wissen, dass Kunden diese Münzen bei ihnen als Zahlungsmittel verwenden.