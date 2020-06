Bergwacht rettet verunglückten Mountainbiker auf der Adelegg

Zum wiederholten Male in dieser Woche musste am späten Mittwochabend die Bergwacht Isny zu einem Rettungseinsatz mit einem Mountainbiker ausrücken. Noch während der wöchentlichen Ausbildung alarmierte die Rettungsleitstelle gegen 21.30 Uhr die Bergwacht zu einem gestürzten Mountainbiker auf der Adelegg. Zwei Bergwachtmänner eilten sofort privat zu dem Unfallopfer, während vier Retter sich von der Übung unverzüglich auf den Weg zur Unfallstelle machten. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und mit dem Einsatzfahrzeug zum Fuß der Adelegg gebracht, wo er zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben wurde. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet.