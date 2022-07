Bergtorstraße für Festumzug bereit

Die Bergtorstraße ist fürs Kinderfestwochenende bereit: Die Pflasterarbeiten sind laut Stadtverwaltung bis auf Kleinigkeiten fertig, auch die Arbeiten auf dem Marktplatz seien schon weit gediehen, für die Festzugstrecke könne er jedoch noch nicht genutzt werden.

Daher führt die Route am Sonntag wie auch schon in früheren Jahren von der Wassertorstraße über die Bergtorstraße und die Grabenstraße zum Festplatz am Rain.

Vorarbeiten für Fontänenfeld und Christbaum

Weiter heißt es aus dem Rathaus, dass vor dem Hallgebäude die Brunnenstube fürs Fontänenfeld bereits gesetzt wurde und die Platte fürs Wasserspiel wie auch das Christbaumfundament, das ein Statiker für einen 18 Meter hohen Baum berechnet habe, schon betoniert sind.

„Damit sind wir für alle Anforderungen und Stürme gerüstet“, sagt Markus Lutz, Technischer Leiter des WAV und auch für die Marktplatzbauarbeiten zuständig. In den vergangenen Jahren war der Baum wegen statischer Probleme durch die archäologischen Grabungen etwas kleiner ausgefallen, künftig dürfe es wieder ein stattlicher Baum sein, heißt es in der Mitteilung.