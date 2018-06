Berggottesdienst auf dem Laubenberg

Zum Berggottesdienst haben das Team von Kirche für Kids und das Kindergottesdienstteam der katholischen Kirche wanderbegeisterte Familien am vergangenen Samstag eingeladen. Nach einem kurzen Marsch konnte mit gesammelten Naturmaterialien ein Altar beim Gipfelkreuz auf dem Laubenberg gestaltet werden. Was liegt näher als die Messfeier unter das Thema der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium zu stellen? Musikalisch begleitet und mit Mitarbeit der Kinder rückte Pfarrer Jans die Seligpreisungen in den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Bei einem geselligen Vesper und gemeinsamen Spiel im Wald fand die gut besuchte Bergmesse einen schönen Abschluss.