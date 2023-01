Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung ist dauerhaft finanziert

Seit 2018 gibt es die Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung). Ab 2023 wird aus dem Projekt ein dauerhaft finanziertes Beratungsangebot. Das teilt die Stadtverwaltung Isny in einem Schreiben mit.

In Isny bietet die EUTB Ravensburg-Sigmaringen seit 2021 eine Außenberatungsstelle vor Ort an. Jeden dritten Montag im Monat sind nach vorheriger Terminabsprache persönliche Beratungstermine möglich. Wer nicht selbst zu den Beratungsräumlichkeiten am Marktplatz 12 (Paul-Fagius-Haus) in Isny kommen kann, dem bietet die EUTB alternativ auch Hausbesuche oder Onlineberatung an.

Die EUTB versteht sich als Lotse durchs (Sozial-)System und bietet Beratung und Hilfestellung bei der Klärung möglicher Ansprüche aber auch bei der Suche nach geeigneten Angeboten. Sie unterstützt beim Ausfüllen von Anträgen und begleitet bei Bedarf auf Ämter. Die Beratung ist kostenlos und unabhängig von Kostenträgern und Leistungsanbietern. Sie wird finanziert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Telefonische Beratung ist von von Montag bis Freitag möglich, individuelle Terminvereinbarungen für die Sprechzeit in Isny unter Telefon 0751/99923970 oder per Mail an info@eutb-rv-sig.de. Ansprechpartnerin für Isny ist Ursula Grieser-Röhl. Die nächsten Sprechzeiten in Isny sind jeweils von 14 bis 16 Uhr (und nach Vereinbarung) am Montag, 16. Januar, Montag, 27. Februar, Montag, 20. März, Montag, 17. April, Montag, 15. Mai, Montag, 19. Juni, Montag, 17. Juli, Montag, 21. August, Montag, 18. September, Montag, 16. Oktober, Montag, 20. November, und Montag, 18. Dezember.