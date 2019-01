Beratung für Behinderte und Angehörige mit Betroffenen und Experten

Die „Offene Behindertenarbeit Isny e.V. (OBA)“ lädt am Freitag, 25. Januar, um 15 Uhr ins Cafe-Treff in der Gotischen Halle im Paul-Fagius-Haus ein zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung. Thema ist laut Ankündigung die „ergänzende Beratung und Unterstützung auf Augenhöhe“, wie das Ziel in einer seit 2018 bundesweit neu eingerichteten, neutralen und unabhängigen „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)“ formuliert wurde.

Referentinnen sind Corinna Mader (EUTB Weingarten) und Ursula Grieser-Röhl (EUTB-Teilhabeberatungsstelle Ravensburg-Sigmaringen). Die Moderation des Nachmittages übernimmt der OBA-Vorsitzende Otto Ziegler.

Nach seinen Worten unterstützt und berät die EUTB unentgeltlich Menschen mit Behinderungen sowie von Behinderung bedrohte Menschen, aber auch deren Angehörige zu Fragen der Teilhabe in allen Lebenssituationen. Die Beratung von „Betroffenen für Betroffene“ nach Peer Counseling spiele dabei eine wesentliche Rolle, heißt es im Pressetext weiter: „Niemand weiß besser über Behinderung Bescheid, als die Betroffenen selbst“ – um hierüber zu sprechen, hat die OBA Isny auch Markus Ender und Andreas Guth von Reiz eingeladen. Sie engagieren sich in „Selbstbestimmt leben Vorarlberg (SLV)“, einer Initiative in Dornbirn. Infos im Internet unter: www.teilhabeberatung.de oder www.reiz.at