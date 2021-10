Benifiz-Fotoshow über die vulkanische Insel Lanzarote

Rupert Barensteiner veranstaltet am Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Paul-Fagius-Haus in Isny eine digitale Benefiz-Fotoshow unter dem Titel „Lanzarote – vulkanische Insel im kanarischen Archipel“.

Die vulkanischen Aktivitäten auf La Palma erinnern laut Pressemitteilung täglich an die Gewalt der Natur und Lavamassen, die alles Bestehende unter sich begraben. Sie belegen erneut, dass diese gesamte Inselgruppe auf sensiblem Untergrund sitzt. Auf Lanzarote gab es im 18. Jahrhundert über sechs Jahre lang ein ähnliches Naturereignis, das die Insel wesentlich geprägt hat.

In dieser fotografischen Rundreise wird die landschaftlich kontrastreiche Insel mit wunderschönen Aufnahmen vorgestellt. In der Fotoshow werden hauptsächlich Aufnahmen aus Arrecife, Teguise, Famara, Haria, Mirador del Rio, die Weinstraße, Playa Blanca, Playa Papagayo, El Golfo und Nationalpark Timanfaya gezeigt.

Neben den Schönheiten von Natur und Landschaft wird auch das kulturelle Erbe des berühmten Künstlers Cesar Manrique vorgestellt, der an mehreren Orten in einer sehr sensiblen Art versucht hat, eine Symbiose von vulkanischer Natur mit Architektur zu gestalten. Es werden auch die wichtigsten touristischen Zentren Playa Blanca an der Südspitze, Puerto del Carmen sowie Costa Teguise im Südosten der Insel vorgestellt.