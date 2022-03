Benefizkonzert zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus am 3. April in Isny

Zu einem Sinfoniekonzert für den guten Zweck laden das Bodensee Ärzteorchester und das Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr, im Isnyer Kurhaus am Park ein. Laut Ankündigung stehen eine Sinfonie von Schubert, eine Ouvertüre von Bruckner und ein Klavierkonzert von Mozart auf dem Programm .

Das rund 90-minütige Konzert beginnt mit der Ouvertüre in g-Moll von Anton Bruckner. Im Anschluss präsentiert der Solist Valerij Petasch das Klavierkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Pianist studierte am Tschaikowski-Konservatorium in Moskau und arbeitet inzwischen international als Orchestersolist und Solokünstler. Zum Abschluss der Benefizveranstaltung wird erklingt die Sinfonie Nr. 8 h Moll von Franz Schubert gegeben, auch bekannt als „die Unvollendete“.

Einlass ist ab 16.30 Uhr, es gelten die aktuellen Corona-Regelungen zum Zeitpunkt des Konzertbesuchs. Nähere Informationen gibt es online unter www.isny.de, bei der Isny Marketing GmbH unter Telefon 07562 / 999 90 50 oder per E-Mail an: info@isny-marketing.de