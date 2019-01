Benedikt Sgier ist Bezirksmeister

Benedikt Sgierg vom TC Isny hat den Herren 65-Titel bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften in Biberach geholt.

Mit Ferdinand Mähr (TC Vogt) zog ein Ungesetzter ins Finale bei Herren Ü65 ein. Er machte Sgier , der Nummer 4 des Feldes, das Siegen denkbar schwer. Sgier holte Satz eins ganz knapp mit 7:6, Mähr konterte in Satz zwei klar mit 6:1, also musste der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Mit 10:4 fiel der Sieg nach hartem Kampf an den erstmalig altersgerecht bei Herren Ü65 startberechtigten Isnyer Benedikt Sgier.