Bella Italia in der Espantorstraße

Der Isnyer Feierabendmarkt „Bella Italia“ hält am Freitag, 19. August, von 16 bis 20 Uhr, Einzug am Roßmarkt in der Espantorstraße. „Das Motto hat die Isnyer bereits zweimal begeistert“, freut sich Milena Fink von der Isny Marketing GmbH, wie es in einer Mitteilung heißt. Positives Feedback gab es bei den beiden Märkten unter dem gleichen Motto in den vergangenen Jahren. „Deswegen holen wir auch dieses Jahr Italien nach Isny!“, so die Ankündigung des Stadtmarketing-Teams – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Nicht nur auf die Livemusik von Toni F. dürfen sich Marktbegeisterte also wieder freuen, heißt es weiter. Auch das vielfältige Angebot macht Lust, das süße Leben – mitten in Isny – zu genießen. Darum kümmern sich das Dolce Vita, das AmaMi, die Eisdiele Isny und Thomas Haberland, der immer wieder den Weg von Ravensburg nach Isny zu den Feierabendmärkten auf sich nimmt. Sollte der Markt wetterbedingt abgesagt werden müssen, informiert die Isny Marketing kurzfristig über ihren Facebook-Kanal Isny/Allgäu.