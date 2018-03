Belebend, lehrreich und sehr harmonisch

Die „Mittagsmusik am Bösendorfer Flügel“ im Foyer des Kurhauses ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Auch am Sonntag wieder füllten sich die Sitzreihen mit Blick auf den kleinen See und die Isnyer Dächer weit vor Konzertbeginn – in Erwartung der aus München angereisten Pianistin Marioara Trifan. Sie gastierte zum vierten Mal in Isny und hatte ausgesuchte Pretiosen von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninow und Frédéric Chopin dabei.

„Heute reicht der Platz mal“, gab sich Veranstalter Hans-Christian Hauser erfreut über die gute Resonanz. Er erläuterte kurz, dass über die 94 zur Verfügung stehenden Sitzplätze keine weiteren Stühle im Foyer aufgestellt werden dürfen. Er verwies auf weitere Möglichkeiten, sich anderweitig zu behelfen, sofern noch mehr Besucher kommen.

Am Bösendorfer Flügel Platz genommen hatte derweil die aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammende Interpretin. Trifan ist Jahrgang 1950, geboren in Los Angeles. Die Stationen ihrer künstlerischen Laufbahn als Pianistin, Dirigentin und Hochschullehrerin reichen von New York aus an zahlreiche renommierte Häuser in Europa. Vor 40 Jahren sei sie nach Deutschland gekommen. Nach Köln an die Musikhochschule, nach Mannheim, Hagen und Koblenz, wo sie Kapellmeisterin war. Sinfoniekonzerte leitete, als Pianistin international Erfolge feierte und zuletzt eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater in München innehatte. Hier in Isny machte Franz Schuberts Impromptu Nr. 2 in Es-dur den Auftakt. Das in perlenden Achtel-Triolen anhob, um nur kurze Zeit später die behände Selbstverliebtheit in einen melancholischen Mittelteil übergehen zu lassen. Diese virtuose Akzentuierung setzte sich in Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nr. 26 in Es-dur fort. Melodisch anders gestaltet, doch immer wieder schienen Parallelen auf. Das kommt nicht von ungefähr, denn Schubert hat seinen Zeitgenossen Beethoven sehr verehrt. Dessen um 1810 entstandenes Opus 81a wird oft nur „Les Adieux“ genannt, da es die Flucht von Erzherzog Rudolf vor Napoleons Truppen aus Wien, dessen Abwesenheit und Wiederkehr thematisiert. Dem Förderer und Freund widmet Beethoven ein selten poetisch veranlagtes Werk. Marioara Trifans Interpretation stellte die Gegensätze zwischen kraftvoll erregten, ernsten Partien und lebhaften, beinahe fröhlichen Momenten heraus. Nicht nur hier im ersten Satz, dem „Lebewohl“, sondern auch mit „Abwesenheit“ und „Das Wiedersehen“ rückte Trifan die unerwartet emotionale Seite Beethovens in den Fokus.

„Ich mache jetzt einen großen Sprung zu Rachmaninow“, fuhr sie mit dessen so genannten Etudes-Tableaux Nr. 2 und Nr. 6 op. 39 aus der Zeit um 1914 fort. Beide in a-Moll und doch kompositorisch so unterschiedlich tönend. Gibt sich die eine Bilder-Etüde verwegen und traumwandlerisch mit zwei sich überlagernden Stimmen, setzt die andere eruptiv an, wechselt in marschtonartige tiefe Lagen über, um in rasantem Tempo gewitterartig zu enden. „Was die Bilder sind, wissen wir nicht. Das ist der Fantasie überlassen“, erläuterte Trifan.

„Was wären wir Pianisten ohne Chopin!“, wandte sie sich nach diesem Sturm an ihr Publikum. Mit dem Nocturne Nr. 2 in E-Dur, op. 62 und der Ballade Nr. 2 in F-Dur, op.38 kehrte Gelassenheit ein. Eine, die spieltechnisch den ganzen Klangkörper forderte. Die spannungsreich das Momenthafte und dessen Vergänglichkeit greifbar werden ließ.