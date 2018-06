Beiträge für Kinderbetreuung korrigiert

Vor etwas mehr als einem Monat hatte der Isnyer Gemeinderat einen Beschluss gefasst, mit dem die Beiträge angehoben wurden, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den Kindergärten und Krippen bezahlen müssen. Anita Gösele, die zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus, hatte danach im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ eingeräumt, dass sich ein Berechnungsfehler eingeschlichten hatte, der die Betreuung der unter Dreijährigen betraf.

Deshalb mussten die Stadträte in der jüngsten Sitzung ihren Beschluss noch einmal aufheben und neu über die Beitragsordnung abstimmen. Diese Gelegenheit nutzten einige betroffene Mütter, um den Räten nochmals ihre Bedenken gegen die Beitragserhöhungen darzulegen.

Marja-Lisa Sauter und Katharina Heinz zweifelten teilweise die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen zu den Deckungsbeiträgen in einzelnen Einrichtungen an. Und sie äußerten die Überzeugung, dass die Betreuungsbeiträge in den oberen Einkommensklassen immer noch zu hoch seien: Wenn eine Frau in ihrem erlernten Beruf bleiben wolle und auf einen Krippenplatz angewiesen sei, würden außerdem auch die Krippenzeiten von bis zu 36 Stunden nicht ausreichen, unterstrichen sie. Wenn dann bis zu einem Viertel oder gar einem Drittel des Einkommens wieder für die Betreuung bezahlt werden müsse, sei das deutlich zu viel, rechneten sie vor.

Darüber hinaus regten sie an, schon bald einen Gesamtelternbeirat für Isny zu gründen, damit die Elternschaft in Zukunft besser und früher über Themen informiert sei, die den Eltern untern den Nägeln brennen. Diesen Ball spielt Gösele als Verantwortliche in der Stadtverwaltung an die Eltern zurück: Diese sollten hier aktiv werden, wobei sie gerne mit Unterstützung seitens der Stadt rechnen könnten.

Miriam Mayer, Stadträtin der Freien Wähler (FW) merkte in der anschließenden Diskussion an, dass im sogenannten „Paritätischen Ausschuss“ – der bislang Bindeglied ist zwischen Eltern, den Trägern der Betreuungseinrichtungen wie Kirchengemeinden, Rotem Kreuz oder Stadt Isny – keine Unzufriedenheit über die Öffnungszeiten geherrscht habe. Mayer regt eine Umfrage unter den Eltern an, ob sich bei den Wünschen hinsichtlich der Betreuungszeiten etwas geändert habe.

Wolf-Dieter Massoth (SPD) sagte, dass er in der nochmals korrigierten Beschlussvorlage zwar ein leichte Abmilderung der Härten erkenne, seine Fraktion aber mit dem Entwurf insgesamt nicht zufrieden sei. Beim abschließenden Votum stimmte die gesamte SPD gegen den Verwaltungsvorschlag, Freie Wähler und CDU votierten dafür.

Nach der Sitzung präzisierte SPD-Stadtrat Rainer Pscheidl im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Elternbeiträge auch nach der Kritik der Eltern „nicht wirklich angepasst“ worden seien. Rückblickend auf letztlich drei Gemeinderatssitzungen, in denen die neue Beitrgsordnung überhaupt zustande gekommen war, verwies er auf die in der jünsten Sitzung anwesenden Eltern, die statt einer „angeblichen Senkung der Beiträge vom Erstvorschlag vom 23. April zur Tischvorlage am 7. Mai eine nochmalige Beitragserhöhung“ erkannt hätten. Und auch in der dritten Beschlussvorlage vom 11. Juni seien Beiträge „nur teilweise etwas gesenkt“ worden. „In zwei von drei Einkommensgruppen bei ein bis drei Kindern sind die heutigen Beitragssätze immer noch höher, als der Erstvorschlag“, mit dem „eigentlich gesenkt werden sollte“, begründete Pscheidl die ablehnende SPD-Haltung.