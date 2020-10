Beim Wochenmarkt in Isny gibt’s Literatur auf die Löffel

Genuss für Gaumen und Ohren bieten die Marktgeschichten im Rahmen der Landesliteraturtage auf dem Isnyer Wochenmarkt am Donnerstag, 29. Oktober: Suppenfans können sich ab 11 Uhr in der Espantorstraße eine Buchstabensuppe am Wagen von Elmar Hermanutz und Franziska Rauch schmecken lassen, kreativ werden und Monka Raabe lauschen, die aus Büchern liest. „Wer keine Lust hat, sich in seiner Schüssel auf die Suche nach dem tollsten Wort oder gar einem kleinen Gedicht zu begeben, kann sich von Monka Raabe gleich eine ganze Geschichte vorlesen lassen“, sagt Sinikka Kreitmayer, die das Angebot als Auszubildende bei der Isny Marketing betreut.

Bei schlechtem Wetter öffnet Raabe zudem ihre Tür und lädt dazu ein, die warme Suppe im Hinterzimmer ihres Ladens „Wolle & Schönes“ zu genießen.

Für Donnerstag, 5. November, haben die Marktgeschichten in Isny „Pop-Up Poetry“ im Programm: Marina Sigl und Marvin Suckut, beide preisgekrönte Slam-Spezialisten, zeigen auf dem Wochenmarkt, was Sprache kann. Weitere Informationen und das komplette Programm des Literaturfestivals gibt es unter www.bwlt2020.de.