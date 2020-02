Beim Tanzen kommt es zum Streit

Zum Streit kam es am Sonntag gegen 2.30 Uhr in einem Tanzlokal in Isny. An dessen Ende mussten die Sicherheitskräfte Pfefferspray einsetzen.

Zwischen zwei Gästen kam es auf der Tanzfläche zu einem Streit, so dass sich ein Sicherheitsmitarbeiter einschaltete. Da sich einer der beiden Gäste partout nicht beruhigen wollte, wurde der 45-Jährige mit Unterstützung einer weiteren Sicherheitskraft nach draußen begleitet. Vor dem Lokal mischte sich noch der Sohn des uneinsichtigen Gastes ein.

Beide bedrohten die Sicherheitskräfte, weshalb einer der beiden Sicherheitskräfte Pfefferspray gegen den 45-jährigen Gast einsetzte. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Gemüter beruhigt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Isny geführt.