„Beim Schreiben versinke ich in meiner eigenen Welt“

Die Isnyer Literaturtage gingen am Sonntagmorgen beim Literatur-Frühschoppen im Haus Tanne in Eisenbach zu Ende. 74 Erwachsene und heuer drei Jugendliche haben sich beteiligt. Zum vorgegebenen Rahmenthema „Gehen wir noch ein paar Schritte“ wurden von den Teilnehmern kurze Texte im prosaischen oder mehr lyrischen Stil geschrieben. Der Arbeitskreis Literatur des Kulturforums Isny hatte eine Jury gebildet die entschied, welche Texte einem interessierten Publikum vorgetragen wurden und welche gewonnen haben. Für die Sonderlesung bekamen Markus Haider, Barbara Rau und Brigitte Schnell den Zuschlag.

Den dritten Platz belegte die Schriftstellerin Dorothea Neukirchen aus Friedrichshafen. Sie verfasste eine Kurzgeschichte über ein Beziehungsdrama und spielt darin mit den Begriffen „miteinander gehen“ und „einander gehen lassen“. Für den zweiten Platz wurde Sabine Summerer aus Kempten ausgewählt. Sie beschreibt in ihrem Prosa-Text die Entwicklung eines Mädchens aus der Perspektive der Handarbeitslehrerin, die auch ihre Oma sein könnte: Die „Schritte“ so auch das Thema, die Bilder und Szenen im Text sind mitten aus dem alltäglichen Leben gegriffen – und deshalb auch glaubhaft. Ganz offensichtlich wächst mit Liebe und Geduld ein starker Charakter, der auch hohe Klippen überwindet. Der erste Platz kam Christine Pirker zu mit dem Titel „Abgesang in Schritten“. Sie sei verliebt in hübsche Worte und spielt damit gerne, so begründet sie ihre Schreiblust. Mit kurzen, reduzierten Sätzen und eindrücklichen Bildern lässt uns die Protagonistin in den Seelenzustand eines Paares und in die Entwicklung ihrer Beziehung blicken.

Zwei der drei am Wettbewerb teilnehmenden Jugendlichen waren gekommen und durften auch ihr kreatives Schaffen vorlesen. Zuerst die erst 15-jährige Vita Stafa Kafi, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder erst vor fünf Jahren aus ihrer zerbombten Heimat Syrien geflohen ist und die neunte Klasse des Gymnasiums Lindenberg besucht. In perfektem Deutsch erzählt sie einfühlsam vom Schicksal ihrer Landsleute, so wie sie es noch als Zehnjährige selbst und auf der Flucht erlebt hat. „Beim Schreiben kann ich verarbeiten und komme zur Ruhe“, sagt die 15-Jährige. Amina, eine junge Mutter entkommt einem Schlachtfeld, auf dem ihre Verwandten sterben. Sie wird von ihrem Mann getrennt, versteckt sich, schlägt sich in ihrer Todesangst mit ihrem Kind auf dem Arm irgendwie durch, so erzählt ihre Kurzgeschichte. Ihr Resümee: „Es ist nicht so wie sich manche Leute das hier vorstellen. Die Flüchtlinge kommen nicht grundlos hierher.“

Die 18-jährige Franziska Grotz aus Kempten erklärt, dass ihre Deutschlehrerin in der Abiturklasse den Flyer zum Literaturwettbewerb ausgeteilt hätte – „ich habe spontan Lust bekommen zu schreiben.“ So könne sie sich auch schnell vom Alltag abschotten und dabei persönliche Eindrücke und Emotionen verarbeiten, oft in der ganzen Bandbreite prosaischer oder mehr lyrischer Texte. Für ihr Gedicht „im Park“ hat sie wohl ein Mädchen vor Augen, das sich in einen Jungen verknallt hat, dessen Herz allerdings schon bei einem andern Mädchen zuhause ist.