Beim Feierabendmarkt wird’s herzhaft

Ein weiterer Feierabendmarkt soll am Freitag, 28. August, von 16 bis 20 Uhr die Wassertorstraße beleben, kündigt die Isny Marketing GmbH an. Das Motto am Kornmarkt lautet dieses Mal „würzig und herzhaft“.

Wo sich Wassertorstraße, Adlergasse und Kornhausgasse treffen und einst das Isnyer Kornhaus stand, stehen diesen Freitag Räucherfisch, Öle, Liköre, Gewürze und Brote im Mittelpunkt des Feierabendmarktes. Peter Weber aus Kißlegg gibt am Räucherofen Einblicke in seine Kunst, passend zum Räucherfisch bietet die Bäckerei Mayer Kartoffel-Walnuss-Brot und Feierabendseelen an, die Sommerstangerl mit Thunfisch und Schmand sind das besondere Angebot des Abends.

Gewürze, fernab von Salz und Pfeffer, finden Besucher bei Margot Mayr von der Gewürzmanufaktur Lijoa aus Lindenberg. Der Schwarze Adler serviert Fischburger mit Kräuterremoulade. Der Eiswagen der Eisdiele Soravia ist zum Dessert auch wieder ansteuerbar.

Pedis Likörlädele hat Liköre, Öle und selbstgebrannte Schnäpse im Angebot. Wer das Aroma des Wacholders mag, ist bei der Gin-Verkostung am Stand der Botanix Gin Infusions aus Friedrichshafen richtig.

Die „Drahtzieher“ aus Ravensburg und Weingarten geben dem Feierabend eine zusätzlich musikalische Würze, kündigen die Organisatoren vom Stadtmarketing an: David Klüttig und Bobby Guttenberger wollen mit ihren Songs aus Jazz, Bossa Nova und Klassik im Stile des Gypsy Jazz das Publikum unterhalten. Wie schon bei den vorherigen gilt auch bei diesem Feierabendmarkt der Appell zur Rücksichtnahme, den Mindestabstand einzuhalten und die vorbereiteten Formulare zur Nachverfolgung eventueller Kontakte auszufüllen.

Denn noch bis zum 18. September wollen die Feierabendmärkte Gelegenheit bieten, zu schlendern, bewusst einkaufen zu können und sich zu treffen an den verschiedenen, historischen Handelsplätzen der Stadt Isny.