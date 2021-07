Beim 2. Feierabendmarkt in Isny geht es bunt zu

Der Feierabendmarkt am 9. Juli lockt erneut an den Marktplatz und bietet eine Schar ganz besonderer Gäste auf. Die Isnyer Feierabendmärkte – aufgelegt mit dem Gedanken der Unterstützung in Corona-Zeiten, für Marktbeschicker und lokale Produzenten, für Musiker und Künstler, für Handel und Gastronomie – finden jeden Freitag unter einem bestimmten Motto statt. Bei der Planung der Termine und des jeweiligen Programms schaut die Isny Marketing GmbH darauf, was Saison hat, was zur Stadt passt und was sonst gerade in Isny passiert. „Nachdem das Kinder- und Heimatfest bereits vor vielen Wochen abgesagt werden musste, war klar, dass der 9. Juli – der Kinderfestfreitag – ein besonderes Motto bekommen musste“. erklärt Katrin Mechler, Leitung des Stadtmarketings.

Mit dem Titel „Quetsche, Bratwurst, Zuckerwatte“ wird aus dem Markt von 16 bis 20 Uhr zwar kein kleines Kinderfest, aber eine Portion Zünftiges und Heimatliches ist in jedem Fall vertreten. Die kürzlich erschienene Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Kinder- und Heimatfestes, Medaillen und Postkarten gibt’s am Pavillon der Reichsstadtfanfaren. Auch die Kinderfesttrommler schauen vorbei und veranstalten einen Luftballonwettbewerb, bei dem tolle Preise zu gewinnen sind. Ronny Grubart verwöhnt mit Süßem, Saurem, Eis und Zuckerwatte. Die obligatorische Bratwurst gibt’s am Mini-Foodtruck. Mit dabei auch das Nostalgie-Karussell der Isnyer Schaustellerfamilie.

Festwirt Marc Zehrlaut zapft das Bier und der Hirsch und das Hello my deer warten mit herzhaften Schlemmereien auf. Das Trio Allgäu KUSS - Kilian Morgen, Frank Berlinger und Werner Natterer - wechselt sich mit den Adelegger Alphornbläsern in Sachen musikalischer Begleitung ab und Stefan Jocham sorgt mit Clownerie und Ballontieren für großen Spaß unter den kleinen Besuchern.

Alle Infos und weitere Termine finden sich unter www.isny.de/feierabendmaerkte