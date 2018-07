Bei Luise Kinseher bleibt kein Auge trocken

Sie braucht nur die Bühne zu betreten und schon ist es um den Besucher geschehen. Zur Eröffnung des 35. Theaterfestival Isny im ausverkauften Zelt ist es um viele geschehen gewesen. Kabarettistin Luise Kinseher aus München und ihr Best-Of-Programm „Die Kinseher kimmt“ ist ein Parforceritt durch die vergangenen 20 Jahre, in denen sie auf Kleinkunstbühnen die Zuschauer in ihren Bann zieht. Wie sie ihr Publikum um den kleinen Finger wickelt, ist jedes Mal ein Meisterstück.

Gewichtsprobleme hat sie immer noch. Sie sind längst zu ihrem Markenzeichen geworden. Und daher verdeckt sie auch nichts. „Es tut so gut, auch mal aus Bayern rauszukommen“, mit diesen Worten betrat sie die Bühne und schon jubelten die Besucher ihr entgegen. Im figurbetonten schwarzen Kleid steht sie da, ist selbst hin und weg von der Begeisterungswelle, die ihr entgegenschwappt. Die ersten Zuschauerreihen nimmt sie sofort ins Visier. Von derlei Übergriffen bleibt dort niemand verschont.

Kopfwäsche für Markus Söder

„Acht Jahre Nockherberg, genutzt hat´s nix“, schwenkt sie um zu Markus Söder und Horst Seehofer. Beinahe schon ernst wirkt sie dabei, wenn der Söder ja alle Kritiken ignoriere. Normal sei das doch nicht, so schmerzfrei und total aufgeräumt. Sigi Zimmerschied und Josef Hader sind nach eigener Aussage ihre Vorbilder. Derart en passant und trocken schießt die Niederbayerin ihre Spitzen ab.

Wehmütig, waren das doch noch Zeiten, als unter Stoiber die CSU voll war und keiner mehr rein kam. Wie aus dem Ärmel schüttelt sie ihre Ergüsse, die an den Schulen Bayerns kein gutes Haar lassen. Kinder in multifunktionaler Unterwäsche, aber ohne Handy – das kommt dem Tod gleich, wenn der Bildschirm schwarz bliebe. Da sei „Ein Münchner im Himmel“ sozialverträglicher gestorben.

Luise Kinseher ist berüchtigt für ihre Rollenspiele. Wenn sie sich als beschwipste und lallende „Mary von Bavary“ den alles verdeckenden, geblümten Morgenmantel überstülpt, man kaum ein Wort vom Genuschel versteht und gerade deshalb lacht. Über „Batteriespeicherunternehmen, die Installateure in der korrekten Rohrverlegung trainieren“, worüber sie schon selber lachen muss. Zwischendurch Abstecher zum „Walden“ und „Stübeln“, bevor sie als stoische Hanseatin „Helga Frese“ die Isnyer Komfortwanderwege gegenüber dem zu lauten und zu jungen Park Allgäu von Center Parcs preist. Ja, Frau Kinseher ist im Bilde.

Spätestens wenn sie lauthals nach „Heinz“ schreit, kann man als Besucher nicht mehr an sich halten. „Heinz! Leidenschaft ja, aber die Hose lässte an“, nachdem sie sich mit ihm auf die Pirsch nach der passenden Grabstätte gemacht hat. Dann quietscht und quiekt sie wieder ihr typisches grelles Lachen. Unnachahmlich ist das. „Wenn wir nur wüssten, was uns erwartet“ – das Relative im Relativen frei nach Kinseher, die die Google-Brille als besseren Gehirnvorbau preist, wenn hinten schon nichts ist. Die sich ernsthaft fragt, woher die Bayern ihren Patriotismus nehmen – von McDonalds und Aldi Süd, weil es Kontinuität brauche.

„Isch schon Mond? Ne, noch hell!“, spähte sie in dieser magischen Nacht auf ihren Schrittzähler am Handgelenk. Immer hinterher, egal wie sie geht, doch am Abend lehnte Luise Kinseher sich weit nach vorn voraus.