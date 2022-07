Bei Führungen das Isnyer Landleben kennenlernen

Im Begleitprogramm zur Ausstellung im Kurpark lädt das Jubiläum „isnyaicher22“ unter anderem dazu ein, das Isnyer Landleben kennenzulernen. Otl Aicher hat es in einigen schwarz-weißen Bildzeichen eingefangen. Nahegelegene Bauernhöfe und eine Sennerei geben Einblick in die Vielfalt der Allgäuer Landwirtschaft, die Führungen richten sich an Naturschützer, Käseliebhaber, Ausprobierer und Tierfreunde und natürlich an Familien mit Kindern.

Ein großer Teil der 136 Bildzeichen für Isny von Otl Aicher erzählt vom ländlichen Leben Isnys, vom Alltag auf den Bauernhöfen, vom Fleckvieh, dem Käse, den Gärten. Zum Jubiläum lässt Isny die Motive lebendig werden und bietet Führungen in landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung an. „Es geht darum in Kontakt zu kommen, mit den echten Menschen und dem echten Leben hier in Isny und der Region“, betont Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH.

An den Freitagen, 15. Juli und 5. August, jeweils um 10.30 Uhr, starten die Führungen in der Käsküche Isny. Bei den Führungen erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Kunst der Käseherstellung. Am Ende der Führung erwartet die Besucher eine Verkostung von verschiedenen Schnitt- oder Hartkäsesorten.

Am Samstag, 16. Juli um 14 Uhr beginnt die Führung bei einem der Lieferanten der Käsküche Isny: Der Biolandhof Mösle in Rohrdorf ist Heumilchviehbetrieb und im Unterschied zu anderen wird hier das Futter für die Tiere ausschließlich auf eigenen Flächen produziert und nichts dazu gekauft. Bei der Hofführung lernen die Teilnehmer die Unterschiede zum konventionellen Milchbetrieb kennen und kommen in den persönlichen Austausch.

Der Boschenhof in Boschen-Friesenhofen lädt zu zwei Terminen: Am Samstag, 23. Juli ab 14 Uhr widmet sich die Führung dem Schutz vom Aussterben bedrohter Haustierrassen. Der Boschenhof ist seit 2016 Arche-Hof und beherbergt das Original Allgäuer Braunvieh, Pinzgauer Rinder und Vorwerkhühner. Bei der Veranstaltung am Samstag, 6. August ab 14 Uhr stehen die Hecken des Hofes im Mittelpunkt. Die Teilnehmer dürfen die alten Heckenbestände genau unter die Lupe nehmen und in den Erfahrungsaustausch gehen, im Hinblick auf den landwirtschaftlichen Nutzen der Hecken als auch im Hinblick auf den Naturschutz.

Die SoLaWi Baldenhofen lädt am Samstag, 27. August um 14 Uhr zur Führung und zeigt, warum die „Solidarische Landwirtschaft“ als neues gesellschaftliches Modell in der bäuerlichen Lebensmittelproduktion gehandelt wird und wie der Betrieb den Verbrauchern ermöglicht, wieder einen direkten Bezug zur Herstellung ihrer Lebensmittel zu bekommen. Alle Interessierten sind zur Hofführung und zu einer entschleunigenden Eselkutschfahrt eingeladen.